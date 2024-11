I siciliani hanno dominato il match della domenica. Inutile la splendida punizione segnata da Insigne sullo scadere dei minuti di gioco. Quattro i gol del Messina: Bortoli, Orlando,Corona e Ciciretti

Il derby dello Stretto va al Messina. La squadra di Reggio Calabria è stata infatti travolta dai siciliani per 4 a 1. Una vittoria schiacciante e già pronosticata da molti prima del fischio d'inizio. Il Messina si porta in vantaggio quasi allo scadere del primo tempo grazie ad un gol di Bortoli, che al trentesimo minuto approfitta di una difesa reggina un po' addormentata. La situazione non cambia dopo la pausa. I siciliani trovano subito il secondo gol con Orlando, che aveva già segnato nel derby d'andata. Il terzo gol è invece firmato da Corona, mentre chiude la partita la rete di Ciciretti. Pochi i tentativi della Reggina dinanzi la porta avversaria protetta da Iuliano. Splendida ma inutile la punizione segnata nel finale della partita da Insigne.

Potrai vedere in esclusiva la partita della Reggina alle 20 e 45 su LaC canale 19, o in diretta streaming su www.lactv.it