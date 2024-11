La società rossoblu, guidata da patron Caffo, dopo aver sollevato dall’incarico Massimo Costantino, riparte da Sasà Campilongo. E’ lui il prescelto per riportare in alto la Vibonese. Si presenta ufficialmente a tifosi e stampa il neo allenatore originario di Napoli

Una conferenza, la prima per il neo allenatore napoletano. Si presenta ufficialmente a stampa e tifosi Salvatore Campilongo che succede all’esonerato Massimo Costantino.

Pronto ad affrontare la sfida ma senza troppe preoccupazioni. Certo, la classifica parla chiaro ma Campilongo è convinto di poter riportare in alto la Vibonese. “Sono qui perché ci credo. La salvezza è possibile ma abbiamo bisogno di giocatori pronti a sposare la causa”. Queste le prime dichiarazioni del neo allenatore.

Dopo aver ringraziato la società per la fiducia riposta nei suoi confronti, e per averlo riportato dopo tempo nel calcio professionistico, si dice pronto ad iniziare il percorso. L’esperienza non manca. Diverse le panchine e gli obiettivi storici raggiunti. Così come ha ribadito il presidente Caffo, definendolo esperto del settore.

Maria Chiara Sigillò