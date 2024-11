Su di lui avrebbero messo gli occhi club di categoria superiore. La Vigor se lo tiene stretto e sottolinea il fattore 'V'

LAMEZIA TERME (CZ) - Galeotta fu la “V”. Avevamo immaginato un derby dei due Mari nel segno della penultima lettera dell’alfabeto. “V” come Vigor, come Vittoria e come Vendetta, considerato il recente passato, erano fattori così chiari e consistenti che pensavamo di aver predetto tutto. Quello che non avevamo calcolato è che tra le fila vigorine ci fosse un baby lametino dalla “V” marcata come Pietro Voltasio L’uomo, o meglio il ragazzotto classe ‘96, che ha steso il Catanzaro mettendo il punto esclamativo ad una rimonta clamorosa. Un gol arrivato all’ultimo istante che ha fatto impazzire di gioia i tifosi biancoverdi assiepati sui seggiolini del “Guido D’Ippolito”. I colleghi giallorossi si ricorderanno a lungo questo nome. Pietro Voltasio da Cetraro. Stando al sito transfermarkt il suo cartellino vale 150mila euro. Dopo la rete nel derby sicuramente varrà molto di più. Di sicuro la botta di esterno all’angolino gli rimarrà impressa nella mente per tanto tempo. Su di lui avrebbero messo gli occhi club di categoria superiore, impressionati, si vocifera, dalla forte personalità che in campo gli permette di prendersi responsabilità che, alla sua età potrebbe anche non prendersi. Il suo gol vale il secondo posto in classifica dietro a Benevento e Salernitana ed in coabitazione con Matera, Juve Stabia e Lupa Roma. “Viva Voltasio!” staranno gridando a Lamezia. Il ragazzotto classe ’96 che in colpo solo ha regalato Vittoria e Vendetta contro i cugini giallorossi. (ab)