Un turno impegnativo aspetta le quattro formazioni calabresi. Tutti in trasferta, tranne il Catanzaro che tra l’altro, sarà l’ultimo a scendere in campo, lunedì sera

Si prospetta un week end di fuoco per le quattro calabresi.Il Cosenza sarà impegnato a Melfi, E L’Arturo Valerio un campo ostico per la squadra di mister De Angelis. Rossoblù a secco di vittorie dal lontano 2008. Nella stagione targata 2014-2015, il risultato fu rocambolesco. Un 4-3 in rimonta per i padroni di casa. Certo, il Melfi non vince ormai da sei giornate, ma quale occasione migliore per riscattarsi e lasciare così quella zona della classifica ormai sempre più rossa. Sotto i lucani, solo Vibonese.

E per mister Campilongo la situazione non è delle migliori. Ad aspettare la squadra del neo allenatore c’è la prima della classe. Il Matera, vera macchina da guerra, proprio tra le mura amiche ha collezionato il maggior numero di vittorie in questa stagione. E sembra ormai determinato a non fermarsi.

Ma la giornata numero 23, regalerà emozioni per i più appassionati. In scena, infatti la partita fra Catania e Reggina, formazioni che hanno avuto modo di incontrarsi in tutte le categorie, serie A compresa. Ma per gli amaranto, quelle sotto l’Etna sono sempre state partite funeste. Tre i successi della Reggina, contro i nove del Catania.

A chiudere il cerchio, ci penserà il Catanzaro che al Ceravolo ospiterà il Lecce, seconda forza del campionato. Negli ultimi precedenti nella città sui tre colli, il Catanzaro ha sempre concesso poco o nulla ai salentini. Lecce che in questo campionato, lontano da casa, tra vittorie e pareggi ha collezionato 24 punti su 46.

Maria Chiara Sigillò