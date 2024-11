Sfida agevole sulla carta per i lametini, più complicata la gara dei giallorossi. Entrambe le calabresi potranno contare sul fattore campo.

CATANZARO - Classica domenica di campionato per Catanzaro e Vigor Lamezia. Il torneo spezzatino di terza serie, non colpirà questa settimana, supporters giallorossi e biancoverdi. Entrambe le tifoserie potranno godersi i loro beniamini senza salti mortali. Puntano anche sul fattore campo, quindi, Catanzaro e Vigor. Alle 16:00 le aquile ospiteranno la Casertana al Ceravolo, alle 18:00 i biancoverdi sfideranno al “D’Ippolito” il Barletta. E se la squadra di Sanderra cerca continuità nei risultati, la Vigor punta all’ennesimo riscatto dopo il capitombolo lontano dai suoi tifosi. Sulla carta match più agevole per i lametini opposti ad una formazione in difficoltà soprattutto in trasferta. I pugliesi non hanno mai vinto fuori dal proprio stadio. Sei sconfitte in sette partite parlano da se. Più complicata invece la gara del “Ceravolo”. La Casertana vuole riprendere il cammino in campionato. Quello interrotto bruscamente da quattro turni a questa parte, in cui i campani hanno incassato tre kappaò. Gli ultimi due consecutivi. Tra i casertani out Antonazzo, appiedato dal giudice sportivo per due gare.