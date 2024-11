Dall’addio shock di Erra al ritorno del tecnico salernitano sulla panchina dei tre Colli. Nel mezzo 4 tecnici ed un cammino esterno che ha condannato le aquile

L’avvio thriller. Il Catanzaro inizia la nuova stagione sulla scia dell’entusiasmo. Alessandro Erra è l’uomo in più. L’autore di una salvezza insperata nella precedente annata. Inizia la preparazione. A Catanzaro arriva il direttore sportivo ex Parma Preiti. Tra i due il rapporto non è idilliaco. Sui tre colli sbarcano i primi giocatori ma il tecnico salernitano non è convinto. Nelle prime uscite stagionali il Catanzaro inanella figuracce. Viene battuta anche da formazioni di categorie inferiori.

L’addio shock. Il 10 agosto a 18 giorni dalla prima giornata di campionato di Lega Pro, Alessandro Erra viene sollevato dall’incarico. La news è confermata con una nota della società diffusa dopo le 22 che oltre ad annunciare il divorzio precisa che la squadra è affidata a Giulio Spader già nello staff tecnico delle Aquile.

Spader ed il derby. La squadra prosegue la preparazione agli ordini di Giulio Spader. Tecnico giovane. Figura già interna al club. I calendari presentano subito un ostacolo impervio al tecnico giallorosso. Alla prima giornata c’è il derby con gli acerrimi nemici di Cosenza. Vincono i lupi e per Spader l’avventura è già finita.

Da Spader a Somma a Zavettieri. Spader lascia il passo a Mario Somma, ( ex Cosenza). Per lui solo 9 partite sulla panchina giallorossa. Raccoglie appena 7 punti, con 2 vittorie, 1 pareggio e ben 6 sconfitte, l’ultima delle quali contro il Matera per 4-0. A prendere il posto dell’allenatore nato a Latina è Nunzio Zavettieri (di Melito Porto Salvo), ex allenatore di Bari e Juve Stabia.

Cinque cambi in panchina in 6 mesi. Erra, Spader, Somma, Zavettieri e ancora Erra. Cinque cambi in panchina in 6 mesi di gioco. Una telenovela infinita che ha registrato l’ultima e clamorosa puntata nel post Messina. La gara che ha fatto rotolare la testa di Nunzio Zavettieri. Fatale al trainer di Melito Porto Salvo la rimonta peloritana dopo l’eurogol di Carcione. L’illusione che aveva fatto sorridere le aquile, per una manciata di minuti fuori dalla zona rossa della graduatoria per la prima volta in stagione.

Il ritorno di Erra. Alessandro Erra, che aveva abbandonato la squadra a pochi giorni dall’avvio del nuovo campionato, si riaccomoda sulla panchina giallorossa il 12 febbraio. Esordisce con una vittoria sull’Akragas per poi perdere a Taranto. In casa non fallisce neppure contro il Matera ( tra le più in forma) ma è l’andamento esterno a penalizzare le aquile. Soprattutto le sconfitte di Reggio, Vibo e Fondi all’ultima giornata che condannano ai playout la formazione dei tre Colli.

Il primo round è giallorosso. Il Catanzaro si presenta davanti al suo pubblico il match d’andata play out con la peggiore classifica al termine della regular season. Costretto a vincere ci riesce con un rimonta da applausi. Decisivo il cartellino rosso sventolato al rossoblu Giuffrida. A Vibo potrebbe bastargli anche un pareggio per strappare la salvezza. Arbitra il signor Francesco Guccini di Albano Laziale. Assistenti: Andrea Fusco di Torino e Davide Imperiale di Genova. Fischio d’inizio domenica alle 17:00.