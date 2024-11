Il Girone C di Lega Pro, potrebbe subire ulteriori cambiamenti. Quanto sorriderebbero le calabresi?

Spesso i punti non dipendono dai risultati ottenuti direttamente dal campo. Lo sanno bene Catania, Casertana, Fondi, Melfi e in ultimo anche il Messina, appunto.

Tutte società in bilico, causa punti di penalizzazione. Il Messina (rischia fino a 4 punti), che da pochi giorni è passato in mano alla nuova presidenza guidata da Franco Proto, pagherà situazioni riguardanti la vecchia società.

Quanto e come cambia la classifica Tutto sta nei punti che subirà il Messina, al momento quindicesimo e con 27 punti, potrebbe slittare al quart’ultimo posto. Si aprirebbe quindi uno spiraglio per Reggina e Catanzaro.

Dimostrazione quindi di come il girone delle calabresi non sia effittavemente tra i più semplici.



Quattro le società già penalizzate:

Catania: -7 Punti

Casertana: -2 Punti

Fondi: -1 Punti

Melfi: -1 Punti

Maria Chiara Sigillò