Salvatore Aronica torna in riva allo Stretto per salvare la squadra del cuore. Lunedì apporrà la firma su un contratto biennale

REGGIO CALABRIA - Lunedì sarà il giorno del gran ritorno a Reggio Calabria di Salvatore Aronica, difensore classe '78, ex Napoli, che ha fatto la storia degli amaranto negli anni d'oro della Reggina in serie A. Contratto biennale per lui, pronto, insieme agli altri compagni, a conquistare la salvezza.