Archiviare immediatamente il ko di Cosenza e ripartire con il piede giusto già sabato prossimo al Granillo con il Matera.

Questi gli imperativi in casa amaranto, per riprendere il cammino positivo che aveva contraddistinto le ultime settimane prima del match del San Vito. Alberti intende ridare fiducia all’ambiente che, da un lato, deve dimenticare la prova sottotono di sabato scorso e, dall’altro, non può permettersi passi falsi, con il fiato sul collo dell’Aversa Normanna, sempre fanalino di coda ma, grazie alla vittoria sul Catanzaro, adesso ad una sola lunghezza di distanza dal penultimo posto. A 12 giornate dal termine, occorre in primis scacciare la delusione per le tante sconfitte collezionate nei derby ed evitare errori di approccio alle gare. Per la sfida di Matera Alberti ritroverà Armellino che ha scontato la squalifica e valuterà se e come utilizzare Di Michele e Insigne. Con la consapevolezza che la situazione è complessa ma che ci sono ancora le possibilità per un epilogo positivo.