Dopo la rinascita contro il Martina Franca, agli amaranto serve costanza nei risultati. Ancora non risolti i problemi burocratici per il tesseramento di Cirillo e Belardi

REGGIO CALABRIA - E' un 2015 all'insegna del ritrovato ottimismo quello della Reggina.La vittoria contro il Martina Franca non ha portato solo tre punti, peraltro preziosissimi in ottica play out, ma anche la consapevolezza di poter contare sulle giovani risorse del proprio vivaio. E' stato proprio grazie all'abnegazione e alla tenacia messa in campo dai ragazzini amaranto, che è stato possibile strappare un successo che in riva allo Stretto mancava da ormai un'eternità.Le prestazioni tutte grinta e qualità dei vari Maimone, Mazzone e del match winner, Gjiuci, costituiscono una incoraggiante iniezione di fiducia in vista della seconda metà del campionato in cui il club di via delle industrie è chiamato a compiere un’autentica impresa per restare aggrappato alla categoria.



L'emergenza comunque è sempre in atto e Alberti anche in occasione del prossimo incontro sarà costretto a gestire un organico ridotto all'osso. Non sembrano risolti i problemi burocratici per l'utilizzo di Cirillo e Belardi mentre saranno assenti per squalifica i difensori Camilleri e Ungaro. Nel frattempo la società è impegnata freneticamente sul mercato per cercare di risolvere le situazioni legate ai possibili partenti, Rizzo e Dall'Oglio su tutti e alle mosse in entrata.