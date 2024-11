La penalizzazione verrà discussa il prossimo 10 gennaio. Sospesa l'inibizione nei confronti di Giuseppe Ranieri

REGGIO CALABRIA - Rinvio al 10 gennaio: questa la decisione della Corte d’Appello Federale in merito al ricorso presentato dalla Reggina contro i 4 punti di penalizzazione, inflitti alla squadra amaranto il 20 ottobre scorso per presunte irregolarità amministrative.



Il presidente Foti, assistito dall’avvocato Panuccio, è riuscito anche ad ottenere un risultato positivo: l’organo federale, riunito a Sezioni Unite, ha disposto la sospensione dell’inibizione nei confronti di Giuseppe Ranieri, all’epoca dei fatti amministratore unico, e ha chiesto alla società di Via delle Industrie di integrare il ricorso con la copia degli atti di rescissione dei contratti dei calciatori della Reggina Calcio della stagione 2013-2014.



Archiviata per il momento la questione penalizzazione, gli amaranto si sono ritrovati al centro sportivo S.Agata, agli ordini del tecnico Alberti, per riprendere la preparazione in vista della prossima sfida casalinga di sabato contro il Foggia. La consueta partitella contro la Berretti si è conclusa con il punteggio di cinque a zero; il lavoro proseguirà con una seduta di allenamento tattico a porte chiuse, prima della rifinitura di venerdì ed il successivo ritiro pre-partita.



La Reggina, priva di Rizzo squalificato e con Insigne in diffida, è chiamata ad uno scatto d’orgoglio per tentare il riscatto nelle ultime due partite prima della sosta: dopo il match contro i pugliesi, infatti, la squadra amaranto affronterà il derby contro il Catanzaro in una trasferta che si preannuncia già molto impegnativa.