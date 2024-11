Amaranto e rossoblu si giocano una bella fetta di salvezza. Zeman recupera Botta e De Francesco. Campilongo perde Viola,Silvestri e Cogliati

E’ il derby della salvezza. O almeno una bella fetta di salvezza. Reggina e Vibonese si giocano tanto nella straregionale che domenica attirerà su di se i riflettori più luminosi di terza serie. La tensione, nei due quartier generali, si taglia a fette. A Vibo Campilongo nasconde la sua squadra sbarrando le porte dello stadio Luigi Razza. Zeman probabilmente farà la stessa cosa nella rifinitura di domani. Quando il tecnico amaranto e quello rossoblu scioglieranno le ultime riserve.

Assenze e rientri. Ha più grattacapi Campilongo che dovrà fare a meno di tre pedine importanti: gli squalificati Silvestri e Viola e l’infortunato Cogliati. Dall’altra parte del campo, invece, Zeman ritrova due tasselli di peso come Botta e De Francesco.

Moduli speculari? Nonostante i due allenatori stiano giocando a carte coperte verosimile un doppio schieramento modello 3-5-2. Modulo che ha premiato la Vibonese nell’ultimo turno contro il Francavilla. Un successo che, tuttavia, non ha permesso ai rossoblu di allontanare l’ultima piazza in classifica. Obiettivo rimandato al Granillo quindi per Saraniti e compagni già vincenti nel primo round con un gol proprio del capitano.