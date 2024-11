Vigor, Catanzaro e Cosenza chiedono strada. Ischia, Martina Franca e Barletta non molleranno facilmente. Ecco le insidie

LAMEZIA TERME (CZ) - Se a Reggio si contano i minuti, sui campi delle altre tre formazioni di casa nostra ormai è solo questione di ore. Il menù calabrese di Lega Pro si chiuderà già sabato con Catanzaro, Vigor e Cosenza impegnate prima della classica domenica dedicata al pallone. Il torneo spezzatino, al momento sembra favorire le corregionali e allora avanti così. Ad inaugurare il sabato di campionato sarà la Vigor Lamezia impegnata in trasferta ad Ischia alle 14:30. Dopo l’exploit casalingo, la squadra di Erra cerca il primo urlo da tre punti lontano dal campo amico. Sulla carta non dovrebbe essere difficilissimo violare il campo isolano. L’Ischia ha esordito in questo torneo proprio con una sconfitta casalinga. Quella contro il Benevento. E se la Vigor potrà contare su un attacco atomico per bombardare la porta avversaria, la squadra di mister Porta è dotata di un fucile che spara a salve. 0 i gol fatti nelle prime due gare di campionato. E’ messo peggio il Martina Franca, prossimo avversario del Catanzaro. I pugliesi segnano di più ma incassano gol a ripetizione. Due partite due sconfitte. c’è da dire, però, che i ragazzi di Ciullo hanno affrontato due delle compagini più attrezzate del torneo come Foggia e Salernitana. Per i giallorossi di Checco Moriero sarà ritorno al Ceravolo. Fischio d’inizio alle ore 16. Un’ora dopo il Cosenza scenderà in campo contro il Barletta. Per mister Cappellacci è la partita della verità. C’è da capire se i primi due mezzi giri a vuoto della stagione siano stati solo un incidente di percorso oppure no. Pronto un ritorno al 4-3-3. (ab)