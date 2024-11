I rossoblu spezzano l’incantesimo in trasferta e volano in classifica. Clamoroso a Catania dove l’arbitro tira fori 5 cartellini rossi

Finalmente Vibonese. Finalmente la squadra rossoblu spezza l'incantesimo in trasferta e con un blitz a Monopoli torna a vincere lontano dal “Luigi Razza”. Non accadeva da quasi otto mesi. La squadra di Costantino si sblocca anche in avanti. Questa volta i gol a referto non li firma Saraniti. A strappare via dal “Veneziani” l’intera posta in palio ci pensano Cogliati e Leonetti. Il primo spacca il match al 7’. Il secondo la chiude definitivamente al 90’. Sono ora sette i punti nelle ultime tre gare per i calabresi i rossoblu di Vibo. Un bottino secondo solo alla Juve Stabia.



Reggina e Catanzaro ko. Crolla nel finale, invece la Reggina che a Melfi tiene il pallino del gioco, va vicinissima al vantaggio ma nell’ultima parte di gara si fa infilare per ben tre volte dai lucani. Clamoroso, poi, quello che è accaduto a Catania nel match che metteva di fronte la formazione etnea ed il Catanzaro. Ben cinque i cartellini rossi sventolati da una parte e dall’altra. Tre li becca la formazione giallorossa. Tre come i gol subiti dalle aquile. A far male ai calabresi le reti di Biagianti, Mazzarani e Di Grazia, a nulla vale il momentaneo pareggio di Tavares.

Alessio Bompasso