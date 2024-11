Scelto l'erede del "Cap". E' Rosselli, che ha battuto la concorrenza di Napoli e Sabatini, dopo il rifiuto di Davide Dionigi.

Aggiornamento 17:00 - E' Giorgio Rosselli il nuovo allenatore del Cosenza. La decisione è arrivata oggi pomeriggio, dopo che la società ha incassato alcuni rifiuti. Il più clamoroso quello dell'ex Reggina Dionigi, con cui nelle prime ore del pomeriggio sembrava ormai fatta.

COSENZA - Roberto Cappellacci non è più l'allenatore del Cosenza avendo rescisso l'accordo contrattuale che lo legava ai cosentini fino a tutta la prossima stagione. Insieme a lui va via l’intero staff tecnico che ha guidato fino a domenica la formazione silana. Per la su successione divergenze tra il patron Guarascio ed il ds Meluso. Il primo vorrebbe un nome vicino alla piazza rossoblu (Tommaso Napoli), il secondo preferirebbe una figura nuova e di esperienza in Lega Pro (Sabatini). Le prossime ore saranno decisive.