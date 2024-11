A Catanzaro non è andata giù la maglia amaranto nelle mani di Zavettieri. A Reggio Zeman è a rischio. Per fortuna il campionato non decolla e ancora tutto è possibile

E’ il giorno del processo a Nunzio Zavettieri. Catanzaro ed i catanzaresi non hanno mandato giù la rincorsa alla maglia amaranto del trainer giallorosso. Un boccone tanto amaro da costringere il tecnico di Melito a scusarsi del gesto, anche quando, forse, non ne aveva motivo. Più interessante sarebbe stato, invece, spiegare perché il Catanzaro, quello con la sua firma apposta a piè di pagina appunto, ancora non ha vinto una partita. Tre sconfitte e tre pareggi con l’ex Juve Stabia al timone. Anche Somma è riuscito a fare meglio (e questo è tutto dire).

Andamento lento. Per fortuna il girone C viaggia alla velocità di una tartaruga ultra centenaria e tutto, ancora, non è scritto. Nove appena i punti che separano i giallorossi dalla zona play off. Segno che il motore di terza serie viaggia a corrente alternata e le altre, comprese le battistrada, non è che abbiano inserito il turbo. Anzi.

