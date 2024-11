Biancoverdi ancora ko lontano da Lamezia. I giallorossi guardano al bicchiere mezzo pieno dopo l'1-1 di Messina

CATANZARO - Il Catanzaro rischia il ko ma alla fine mette in tasca un punto pesante. I giallorossi vanno sotto con il rigore dubbio concesso dall’arbitro e trasformato da Stefani al 28’ del secondo tempo. Poi all’ultimo secondo Rigione, difensore con il vizio del gol, si trasforma in attaccante puro ed infila la rete dell’1-1 ammutolendo il San Filippo. Un risultato che allunga a due le gare positive con Sanderra in panchina e lascia le aquile lì in quota play off.

Intervista a Sanderra

Male, invece, la Vigor Lamezia, ancora affetta dal mal da trasferta. Biancoverdi ko di misura sul campo della Paganese. Una partita beffarda per i biancoverdi di Alessandro Erra. I lametini fanno la partita, gli azzurrostellati la vincono, confermandosi bestia nera dei calabresi di Lamezia Terme. L’1-0 non rispecchia, infatti, l'andamento del match. La Vigor ha costruisce tantissimo e spreca di più. La Paganese crea una occasione da gol e la concretizza in maniera fantastica nel finale delp rimo tempo con Herrera. Giampà e compagni sfiorano il pari nella ripresa ma sia Rossini, che Held e Montella trovano un super Marruocco che chiude ogni spiffero e blinda il successo dei suoi.

Intervista a Erra