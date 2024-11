I rossoblu potranno sfruttare la migliore classifica chiudendo davanti ai giallorossi la stagione regolare. Match di ritorno al “Luigi Razza” e salvezza anche in caso di pareggio persistente. Passerelle per Cosenza e Reggina

Come nel peggiore degli incubi. Dal sogno salvezza al peggior posizionamento in grigli play out. Il Catanzaro perde gioco e partita sul campo del Fondi e chiude la stagione regolare in terzultima piazza. Peggio dell’Akragas. Peggio anche della Vibonese (che chiude 0-0 in casa contro il Messina) che dovrà affrontare agli spareggi per non retrocedere. Si salva il Monopoli.

Play out. Le gare di andata si svolgeranno in casa di Melfi e Catanzaro (le peggiori classificate) domenica 21 maggio, quelle di ritorno avranno luogo, a campi invertiti, sette giorni dopo, il 28 maggio.

Passerella per la Reggina che contro la Paganese le da e le prende di santa ragione sul ring del “Granillo”. Alla fine la spunta il gruppo amaranto che chiude con un successo (4-3) la stagione della rinascita.

Si presenta nel migliore dei modi ai play off il Cosenza che fa bella mostra di se contro la già promossa Foggia (2-2)

Play off. Accedono agli ottavi: Lecce in quanto seconda e Matera in quanto finalista Coppa Italia Lega Pro Primo turno (eliminazione diretta) domenica 14 maggio. Le squadre in casa passano il turno anche con un pareggio al termine dei 90 minuti: Juve Stabia vs Catania Virtus Francavilla vs Unicusano Fondi

Siracusa vs Casertana Cosenza vs Paganese

Resta fuori la Fidelis Andria, giunta a pari punti col Catania ma beffata, a parità anche negli scontri diretti, per la peggiore differenza reti

Alessio Bompasso