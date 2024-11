Casertana e Foggia sfidano Vigor e Reggina. Si parte sabato alle 14:30 nella terra della Reggia

LAMEZIA TERME (CZ) - E’ la squadra che solo cinque giorni fa ha messo ko il Catanzaro al “Nicola Ceravolo”. La Casertana punta al bis a stretto giro contro le calabresi ed è pronta a chiudere in trappola la Vigor Lamezia. La formazione di Alessandro Erra sarà ospite nella terra della Reggia già sabato alle 14:30. Nessuna formazione di Calabria è riuscita a battere i campani. Proverà a farlo la Vigor in una partita quasi impossibile sulla carta, considerato l’andamento esterno del gruppo lametino ed il ruolino di marcia interno dei falchetti, uno dei migliori del torneo. Ha battuto la Casertana in casa, il Foggia, prossimo avversario della Reggina. I pugliesi saranno di scena al Granillo nel match in programma alle 15:00. Anche qui le statistiche non danno chance. Dodici risultati utili di fila, miglior difesa del girone, solo una sconfitta in campionato. Numeri che non lasciano scampo ad interpretazioni. Il Foggia è una corazzata che paga solo un avvio di campionato sottotono. Alla Reggina del neo tecnico Alberti non resta che puntare tutto sul fattore sorpresa.