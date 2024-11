Rossoblu contestati a fine gara e in sala stampa mister Costantino chiede rinforzi

Le lacrime di Sarantiti a fine gara. La richiesta di aiuto di Costantino in sala stampa. Ecco la Vibonese nel post Taranto. I pugliesi sbancano il “Luigi Razza” dopo una imbattibilità rossoblu durata quasi tre mesi. Costantino ha gli uomini contati e appena manca qualcuno soffre. Quando a mancare è più di uno, la frittata è dietro l’angolo. Era successo martedì a Catanzaro nel derby. Il problema si è riproposto contro i pugliesi che sembrano aver sterzato in campionato.

La Vibonese praticamente non entra mai in partita se non nei primi minuti quando il Taranto deve ancora carburare. Appena il motore ospite è caldo,però, i pugliesi mettono la freccia e sorpassano i locali con l’accelerata di Magnaghi in mischia sugli sviluppi di un corner. Stesso leit-motiv nella ripresa con il Taranto molto più in palla. Vibonese in difficoltà.Al secondo minuto De Giorgio sfiora il raddoppio ospite che arriva al 21’: fa tutto Viola, slalom gigante e palla all’angolino.



I rossoblu sono fermi con le quattro frecce. Scapellato e Saraniti provano a rendere meno amaro il passivo e quando il pallone sfila via a fondo campo il cielo su Vibo è nerissimo ed il “Luigi Razza” fischia.