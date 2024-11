Al fine di consentire la visione dell’incontro anche ai tifosi rimasti senza biglietto ed evitare che nutriti gruppi di sostenitori possano comunque decidere di raggiungere Vibo privi del tagliando il prefetto di Vibo Valentia, Guido Longo, ha disposto la diffusione in diretta della gara sulla nostra emittente

E’ la partita che conta di più. Vibonese-Catanzaro, valevole per il match di ritorno playout di Lega Pro, è una gara che LaC Tv trasmetterà in diretta sul canale 19 del digitale terrestre.

Il comunicato ufficiale della Questura di Vibo Valentia. Alle ore 17.00 di domenica, allo stadio “Luigi Razza”, si giocherà la partita Vibonese-Catanzaro, ritorno dei play out per evitare la retrocessione in serie D. L’importanza della posta in palio richiamerà ad assistere al derby calabrese un grandissimo numero di spettatori: i 732 biglietti disponibili per il settore ospiti sono andati esauriti in prevendita in pochissime ore. Pertanto, al fine di consentire la visione dell’incontro a quanti, soprattutto tifosi catanzaresi, siano rimasti privi di biglietto, ed evitare che nutriti gruppi di sostenitori possano comunque decidere di raggiungere Vibo anche senza titolo di accesso, il Prefetto di Vibo Valentia ha disposto con proprio provvedimento emanato ai sensi dell’art. 2 del T.U.L.P.S., che l’emittente televisiva “LaC Tv” riprenda e diffonda in diretta l’incontro di calcio anche in tutta la provincia catanzarese.

A. B.