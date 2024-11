De Angelis ringrazia l’ultimo arrivato in riva al Crati che nella ripresa risponde al vantaggio di casa firmato su rigore da Saraniti. Poco prima Statella aveva fallito il penalty

La Vibonese sorride a metà. Un gol pazzesco di Calamai spezza la gioia della Vibonese nel derby di Calabria a tinte rossoblu. Fantastica la rete del neo giocatore del Cosenza sbarcato in riva al Crati nelle ultime ore di calciomercato. Suoi gli applausi a fine gara del pubblico assiepato sulle tribune del Luigi Razza. Battimani incoraggiante al triplice fischio anche per gli uomini di Campilongo. Dopo una serie infinita di sconfitte, la Vibonese torna ad infilare punti in classifica.

I rossoblu di Vibo hanno il merito di giocarsela senza nessun timore reverenziale nei confronti dei più quotati cugini silani e quando rischiano di andare sotto sul rigore calciato da Statella, Russo ci mette le manone e abbassa la saracinesca in faccia all’esterno di Melito Porto Salvo. Penalty che invece non sbaglia Saraniti alla mezzora e che spezza un digiuno lunghissimo. Un gol che fortifica le certezze di casa e che affievolisce quelle ospiti. Nella ripresa Sowe punge come un’ape ma la difesa cosentina tiene botta. La Vibonese non chiude il match ed i lupi rossoblu la riaprono clamorosamente con l’eurogol del giovane trequartista classe ’91, ex Lumezzane, all’esordio con la maglia del Cosenza: stop di petto e botta tremenda al volo. Russo questa volta non ci arriva e la Vibonese sorride a metà. O piange con un occhio. Dipende dai punti di vista.

Alessio Bompasso