Contro la Casertana il trainer lametino, Alessandro Erra, potrebbe cambiare schieramento. Fuori un attaccante, dentro un centrocampista in più

LAMEZIA TERME - Solo un punto nelle ultime quattro partite. Zero nelle ultime quattro trasferte. Invertire il trend negativo. Unico obiettivo della Vigor Lamezia partita alla conquista della Reggia di Caserta. I lametini saranno di scena su uno dei campi più difficili del girone. Per sbancare il fortino rossoblù Alessandro Erra potrebbe cambiare modulo passando dal collaudato 4-3-3 ad un più corposo 4-4-2. Fuori Montella non ancora al top, dentro, sulla linea mediana, uno tra Giampà e Catalano. Accanto a Gattari in difesa, invece, potrebbe essere buttato nella mischia Rapisarda. Particolare attenzione sul pacchetto arretrato lametino bucato otto volte nelle ultime quattro partite. E se la difesa piange, di sicuro l’attacco vigorino non ride. Servono i gol alla Vigor. Servono le reti di Del Sante. Quando non segna lui, difficilmente la squadra biancoverde raccoglie qualcosa di buono. Sarà l’uomo più attenzionato dalla Casertana. Mister Campilongo non cambierà nulla rispetto a domenica scorsa quando sbancò il "Nicola Ceravolo" di Catanzaro. L’ultimo volta finì 3-1 per i lametini. Fischio d’inizio sabato alle 14:30. Arbitrerà l’incontro il signor Perotti della sezione di Legnano.