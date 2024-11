L'ultimo successo risale a quasi tre mesi fa. Al triplice fischio i tifosi fischiano la squadra

LAMEZIA TERME - Nulla da fare. La Vigor Lamezia arriva ancora una volta tardi all’appuntamento con la vittoria. I lametini non vanno oltre lo 0-0 nell’anticpo della 22^ giornata di campionato contro l’Ischia, ed allungano di un’altra settimana il digiuno da successi. L’ultimo è datato 9 novembre. Contro la formazione isolana non è bastata la buona volontà mostrata in campo. Per fare gol servono le occasioni e di quelle, la squadra di Alessandro Erra, ne ha confezionate davvero pochissime. A creare i brividi più profondi lungo la schiena dei tifosi locali è stata, invece, la squadra ospite, vicina al clamoroso vantaggio con Infantino. A salvare i biancoverdi è il palo colpito in pieno dal neo arrivato in maglia ischitana. Poi più nulla o quasi. La ripresa serve solo ad infoltire la cerchia degli ammoniti, ben 7. Uno solo il lampo di marca casalinga. Lo produce Voltasio con un tiro che bacia la traversa. Il risultato non cambia e i tifosi mugugnano. Finisce tra i fischi.