I biancoverdi sfidano il coriaceo Benevento. Del Sante e Montella sono gli uomini chiamati a scardinare la migliore difesa del girone

LAMEZIA TERME (CZ) - La sorpresa del girone contro la capolista. Calabria contro Campania ma soprattutto Benevento contro Vigor Lamezia. La prima è, insieme alla Carrarese, l’unica squadra professionistica d’Italia a non essere stata ancora battuta in campionato. Un record che proverà a spezzare la squadra di Alessandro Erra. Una formazione abituata quest’anno a sovvertire ogni pronostico. E’ già successo contro Catanzaro e Reggina. Gli stregoni sono avvisati. Più la snobbi, più ti punisce la Vigor chiamata ad un impresa alla prima vera trasferta di un certo peso.

Rubare via punti al Ciro Vigorito non è proprio facilissimo. Vincere è praticamente impossibile. Almeno dallo scorso 23 marzo. Data in cui i giallorossi hanno rimediato l’ultima sconfitta in casa. Meno complicato raccogliere un pareggio. In questa stagione ci sono riusciti Catanzaro e Salernitana in 4 gare interne totali. Paradossalmente, infatti, la formazione di mister Brini ottiene più punti in trasferta che davanti al proprio pubblico. Una crepa, in un muro di cemento armato, che la Vigor tenterà di aprire il più possibile. Montella e Del Sante, 8 gol in due, gli uomini chiamati a scardinare la rocciosa difesa campana da solo sei reti subite.