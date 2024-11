Vince l’equilibrio tra Vigor Lamezia e Martina Franca. A dire il vero a trionfare è soprattutto la noia. Bastano e avanzano le dita di una mano per segnare le emozioni nel corso dei 90’ di gioco.

Al “D’Ippolito” le due squadre si accontentano di un punto e forse è meglio così per tutti. Per sintetizzare il match basta concentrarsi nei primi undici minuti, quando arrivano le due reti che decidono il confronto. All’8’ ospiti in vantaggio con l’incornata di Pepe. Quasi immediata la risposta biancoverde con il guizzo di Montella, bravo a girare in rete un preciso cross di Papa.



Il resto è un brodino in una domenica uggiosa. Finisce 1-1 e per la squadra di Erra è il quinto risultato utile di fila. E anche se a piccoli passi Forte e compagni stanno arrivando alla meta.