I lametini ritrovano il pubblico e mister Erra potrà disporre di Montella e Puccio

LAMEZIA TERME - La Vigor Lamezia è pronta a riabbracciare i suoi tifosi. Un calore di cui i biancoverdi non possono fare a meno. Soprattutto quando c’è da riscattare un kappaò. E’ già successo in passato e le statistiche danno ragione ai ragazzi di Alessandro Erra, quasi imbattibili tra le mura amiche. Al D’Ippolito arriverà un Barletta ferito, agguerrito, ma mai incisivo in trasferta. Stando ai numeri non ci sarebbe partita, ma si sa che nel calcio nulla è scontato. Lo sa bene il trainer vigorino pronto a schierare la migliore formazione possibile. Contro i pugliesi, due buone notizie. A centrocampo rientra Puccio mentre in attacco ritorna Montella. L’attaccante lametino ricomporrà quindi il tridente offensivo titolare con Improta e Del Sante. Particolare attenzione al pacchetto arretrato lametino, non proprio irresistibile nelle ultime tre partite. Tuttavia, sulla carta, non dovrebbero esserci particolari problemi, contro l’attacco, quello pugliese, meno prolifico del torneo. Fischio d’inizio alle 18:00. Arbitro dell’incontro, il Signor Antonello Balice della sezione di Termoli.