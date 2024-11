Da retrocessione l’andamento lontano da casa della squadra di Alessandro Erra. Per fortuna domenica si gioca in casa...

LAMEZIA TERME (CZ) - Un frecciarossa in casa. Una lettorina lontano dal proprio stadio. Non ha mezze misure la Vigor Lamezia di Alessandro Erra. Almeno, nell’ultimo periodo. Già, perché la squadra lametina si è mostrata completamente all’opposto nelle prime quattro trasferte del torneo. La magia si è interrotta sul campo del Martina Franca. Lì dove era arrivata la seconda vittoria consecutiva in trasferta ed il quarto risultato utile di fila. Un ruolino di marcia importante che aveva fruttato ben otto punti. Poi lo stop. Il motore versione fuori casa della Vigor si inceppa. La difesa lametina, quasi imbattibile, si trasforma in colabrodo ed arrivano tre ko di fila con Messina, Benevento e Cosenza. Sette i gol subiti. Gli stessi incassati prima di allora ma in otto partite. Basterebbe questo per capire la trasformazione della compagine biancoverde. Ma c’è di più. Ad una difesa che fa acqua da tutte le parti si aggiunge un attacco quasi sterile. Nelle ultime tre trasferte la Vigor ha infilato solo un gol, quello inutile a Benevento firmato Del Sante. Perché? Si staranno chiedendo i tifosi lametini. Per loro fortuna il calendario garantisce un bel po di tempo per avere una risposta convincente. Domenica, infatti la squadra di Erra giocherà in al “Guido D’Ippolito”. Un fortino inespugnabile ma che servirà a poco se non si cambierà registro in trasferta.