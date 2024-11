Seconda sconfitta di fila lontano dal “Guido D’Ippolito” per i biancoverdi. Sull’1-0 per i sanniti, Del Sante fallisce un rigore

LAMEZIA TERME (CZ) - Nuova trasferta amara per la Vigor Lamezia. Dopo Messina i biancoverdi cadono anche a Benevento sul campo della capolista. Tutto secondo pronostico, almeno nel risultato, perché, poi in campo, la differenza così ampia tra le due formazioni non si è vista. La squadra di Alessandro Erra paga a caro prezzo le uniche sbavature commesse.



Il Benevento è cinico e spietato lì davanti. Qualità che mancano agli attaccanti lametini nei momenti decisivi. Dopo il vantaggio giallorosso infilato da Eusepi al 18esimo, la vigor, infatti, si divora l’occasionissima per riacciuffare i sanniti ad inizio ripresa. Rapisarda viene atterrato in area e l’arbitro concede il penalty ai calabresi.



Dagli undici metri Del Sante si fa ipnotizzare da Pane. E’ l’episodio che inietta ancora più fiducia nelle vene dei giocatori di casa in gol ancora con Eusepi al 25’ e al 43’ con Aghiei. Nel mezzo l’incornata, vincente questa volta, di Del Sante che rimedia all'errore dal dischetto ma non regala punti in classifica.