La Vigor Lamezia dimostra carattere da vendere e contro il Messina coglie un successo in rimonta degno da grande squadra. I biancoverdi regalano un tempo ai peloritani ma si rifanno, con gli interessi, nella seconda frazione. L’omaggio, inatteso, non trova spiazzati i messinesi che al 12' sono già avanti al D’Ippolito.

LAMEZIA TERME (CZ) - Il gol ospite firmato da Orlando è da stending ovation o playstation se preferite. La rete a freddo non sveglia i lametini. I siciliani ringraziano e si portano pericolosamente dalle parti di Forte in altre tre occasioni. Clamorosa la chance divorata da Nigro a tu per tu con il portiere di casa.

L’arbitro manda le squadre negli spogliatoi e la Vigor rifiata. Nella ripresa entra sul rettangolo di gioco un’altra squadra. Resta negli spogliatoi, invece, il Messina. Dopo cinque giri d’orologio lo stacco imperioso di Scarsella rimette tutto in parità. Lo stesso centrocampista aveva sfiorato poco prima il gol con una bella girata dal limite. Il sorpasso è dietro l’angolo: a mettere la freccia e superare il Messina è la coppia Papa-Improta a metà del secondo tempo. Bella azione orchestrata da destra a sinistra e rete del numero 7 biancoverde

Nel finale arriva anche l’espulsione di Pepe che lascia in 10 i siculi. Al triplice fischio vince la Vigor. Un successo che porta i ragazzi di Erra a +11 sulla zona calda della classifica. Lì dove resta, invece, il Messina destinato a lottare fino all’ultimo.