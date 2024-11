I biancoverdi strappano un punto in inferiorità numerica. Del Sante aveva spezzato gli equilibri

LAMEZIA TERME (CZ) - Un botta e risposta storico, una sfida spettacolare, ricca di emozioni e soddisfazioni. Potrebbe essere riassunto così il 3-3 venuto fuori al termine della gara tra il Lecce e la Vigor Lamezia. Giallorossi salentini e biancoverdi lametini se le sono date di santa ragione. Il tatticismo è rimasto negli spogliatoi. Pronti via e Del Sante gela il “Via Del Mare” con un destro che non lascia scampo al portiere avversario. Servono quasi 40' ai padroni di casa per rimettersi in corsa e firmare l’1-1 con Fabrizio Miccoli. Al 44’ l’ingenuità di Puccio rovina i piani di Alessandro Erra, costretto a reinventare la sua squadra nel secondo tempo. L’inferiorità numerica si fa sentire e al 52’ Lepore porta in vantaggio i leccesi con un sinistro fulmineo. Ti aspetti l’imbarcata e invece la Vigor reagisce con impeto. Al 66’ Malerba riporta il match in parità. Neppure il tempo di rimettere in gioco il pallone che il Lecce cala il tris con Moscardelli. Il barbuto attaccante giallorosso va vicinissimo al poker poco dopo ma Rosti si oppone e tiene a galla i suoi. Lo sforzo del portiere lametino è ripagato all’87’ quando Held trova il guizzo giusto in mischia e strappa un punto che sa di impresa.