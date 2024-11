A votarlo sono stati i suoi colleghi per la storica promozione conquistata nella passata stagione

La grande cavalcata alla guida del Crotone che ha portato la formazione calabrese a conquistare la storica promozione in serie A, è valsa a Ivan Juric, la panchina d'argento della Lega di B per la stagione 2015-2016. L'ex tecnico di Crotone e Genoa ha portato a casa l'ambito trofeo raccogliendo il voto di 25 suoi colleghi sui 61 aventi diritto. «Ringrazio la mia ex società che mi ha permesso di lavorare, il mio staff, i giocatori che sono stati splendidi ed il direttore sportivo Ursino che è stato una guida sia a livello spirituale che umano» ha detto Juric nel corso della cerimonia di premiazione. A consegnargli il premio è stato il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi.

Francesco Pirillo