Torna subito in campo la Reggina di Bruno Trocini. Dopo il ko al Granillo contro il Siracusa, al club amaranto toccherà la trasferta in Campania contro il Portici nel turno infrasettimanale del girone I di Serie D. Una gara complessa, contro un avversario in crisi ma voglioso di riscatto, che però offre a Barillà e compagni la chance di trovare immediato riscatto e, soprattutto, la prima vittoria in stagione.

L'allenatore della LFA lo ha sottolineato: «Con il Portici sarà una partita difficile e complicata. Col cambio di allenatore, una squadra trova sempre nuove motivazioni, ma a noi queste cose non devono interessarci, abbiamo una forza tale da poter andare a conquistare i tre punti».

Portici senza allenatore

La Reggina vuole trovare i tre punti, che sarebbero i primi del campionato dopo il pari con il San Luca. Di contro, invece, i campani vanno a caccia d'identità, dopo l'addio di mister Teore Grimaldi: al momento non è stato comunicato il successore, in panchina potrebbe andarci il vice dell'ormai ex tecnico, Lepre.

Trocini ha analizzato quella che è la situazione odierna, tornando alla sfida di domenica contro il Siracusa: «Siamo convinti che domenica con il Siracusa non meritavamo di perdere, siamo rammaricati e abbiamo voglia di riscatto».

A Portici con un assenza, quella di Lorenzo Rosseti, fermo per un infortunio che lo terrà fuori per diverse settimane: «Il gruppo è a disposizione, non sarà con noi Lorenzo, dispiace per il suo infortunio, speriamo di riaverlo prima possibile».

Portici-Reggina, i convocati

Sono 24 i giocatori a disposizione i Trocini per il match contro il Portici. Ecco l’elenco completo, fuori Rosseti. Prima chiamata per Marras.

Portieri: Fecit, Martinez

Difensori: Aquino, Cham, Dervishi, Girasole, Kremenovic, Ingegneri, Martiner, Parodi, Zanchi

Centrocampisti: Barillà, Bright, Mungo, Perri, Ponzo, Ricci, Salandria, Zucco

Attaccanti: Altamura, Bianco, Coppola, Marras, Provazza