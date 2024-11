La LFA Reggio Calabria ha iniziato ad allenarsi al Centro Sportivo Sant'Agata. Gli amaranto nella giornata di ieri hanno intrapreso il lavoro sul campo, dopo l'apertura della struttura alla nuova società da parte della Città Metropolitana. La seduta pomeridiana ha aperto ufficialmente i lavori per la formazione di Bruno Trocini, che continua ad accogliere elementi in maniera quasi frenetica.

Ha firmato Parodi

L'ultimo in ordine di tempo ad aggregarsi è stato Stefano Parodi, difensore classe 2001 cresciuto nelle giovanili della Roma, dove ha vinto uno scudetto e una Supercoppa con la formazione Under 17. Nelle ultime annate ha giocato in Serie C, vestendo le maglie di Pontedera e Fermana. Parodi completa l'ideale terzetto difensivo di Trocini con Zanchi e Ingegneri.

Da notare, poi, come molti dei giocatori tesserati fin qui abbiano sottoscritto un contratto biennale, che indica la progettualità dettata dal nuovo corso amaranto.

La deadline di calciomercato

Si ricorda, poi, che la LFA Reggio Calabria sta operando sul mercato grazie a una proroga concessa dalla FIGC. Il clubpotrà ingaggiare nuovi calciatori sia da società professionistiche, sia dilettantistiche fino alle ore 20 del prossimo mercoledì 20 settembre 2023.