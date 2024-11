Il 23enne difensore, attualmente svincolato, è cresciuto nel settore giovanile reggino. Nella scorsa stagione ha militato in Lega Pro con il Potenza realizzando tre reti in 34 gare

LFA Reggio Calabria annuncia un altro acquisto, dopo la chiusura positiva trattativa con Nino Barillà. La società amaranto ha annunciato infatti l'acquisto del difensore Domenico Girasole, cresciuto nel settore giovanile reggino, attualmente svincolato.

Ad annunciarlo una nota della società: «Domenico Girasole che si lega al club con un contratto biennale. Classe 2000, per Domenico è un ritorno in amaranto essendo cresciuto nel settore giovanile. Nella stagione 2018/19 indossa la maglia del Lanusei in serie D».

«Successivamente si trasferisce a Casarano e all’AZ Picerno dove colleziona 23 presenze - conclude la nota - realizzando due reti. Nella stagione 2021/22 approda al Foggia (Lega Pro, 28 presenze) per poi passare al Potenza in Lega Pro dove realizza tre reti in 34 gare. #BentornatoDomenico»