La LFA Reggio Calabria accoglie ufficialmente Tomas Bolzicco. L'attaccante argentino ha finalmente firmato con il club amaranto, che si lega alla società dello Stretto per una stagione. Questa la nota ufficiale della nuova Reggina.

L'annuncio della LFA Reggio Calabria

«LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Tomás Bolzicco che si lega al club con un contratto annuale.

Nato a Santa Fe il 29 novembre 1994, il neo centravanti amaranto inizia la sua carriera in patria nella stagione 2013/14 con la maglia dell’Unión de Santa Fe, per poi trasferirsi in Cile all’ Unión La Calera.

Nel corso della sua carriera, Bonzicco ha militato tra le fila di Sportivo Las Parejas, JJ Urquiza, Aurora, Villa San Carlos, Macará. Nella stagione 2022/2023 indossa la casacca del CA Estudiantes con cui colleziona 32 presenze in Primera Nacional».

Quando sarà disponibile Bolzicco?

Come già sottolineato, Bolzicco sarà a disposizione di Bruno Trocini sin da subito, con l'impiego ufficiale però da rimandare a giorno 12 novembre. L'ultima presenza ufficiale della punta classe 1994 è datata 8 ottobre e, dunque, servirà un mese intero prima che sia utilizzabile dalla LFA.

Certa la vittoria a tavolino contro il Città di Sant'Agata

Al netto della sconfitta sul campo, la Reggina mercoledì incamererà tre punti a tavolino per il match contro il Città di Sant'Agata. I siciliani, infatti, non hanno giocato con i quattro under (un 2003, due 2004 e un 2005) necessari da regolamento fra il 62' e il 65' minuto ed è praticamente certo che il Giudice Sportivo assegnerà il 3-0 a tavolino per la LFA. Con i tre punti la Reggina salirà a quota 14 in classifica, al settimo posto in classifica a -1 dalla zona playoff.