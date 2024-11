Crescono ancora le sottoscrizioni dei tifosi amaranto per le gare in casa al Granillo. Domenica l'esordio contro i siciliani con Trocini che pensa a riconfermare chi si è ben comportato a San Luca

La nuova Reggina, la LFA Reggio Calabria, si prepara all'esordio casalingo. L'ultima volta al Granillo fu un tripudio: il gol di Canotto al 94esimo della sfida contro l'Ascoli regalò alla squadra di Inzaghi i playoff, facendo impazzire uno stadio intero.

Cinque mesi dopo sarà Serie D ma alla gente di Reggio non sembra importare: si prevede un bello spettacolo di tifo anche in quest'occasione, con una cornice di pubblico che potrebbe assestarsi sulle 5mila unità. Gli abbonamenti continuano a crescere e si è sfondata quota 2mila tessere, il che fa pensare che il dato finale potrebbe essere decisamente importante per un torneo dilettantistico.

Domenica sullo Stretto sbarca il Siracusa, una delle compagini più blasonate del girone I, uno dei big match del campionato. Gli aretusei sono una delle formazioni più quotate, così come gli amaranto: il calendario non aiuta, visto che una partita del genere avrebbe fatto comodo giocarla più in avanti, ma Bruno Trocini e i suoi ragazzi faranno di tutto per fare bella figura e presentarsi come meglio sarà possibile davanti al pubblico amico.

Qualche novità di formazione potrebbe esserci: su tutti, a trovar spazio, potrebbe essere Lorenzo Rosseti, che a Locri contro il San Luca è entrato bene e stavolta potrebbe partire dal primo minuto. Viaggiano verso la conferma anche Barillà e Salandria, con l'allenatore che dovrà saper trovare la quadra fra over e under, che per regolamento devono essere sempre in campo per un minimo di 4 elementi.