L'LFA Reggio Calabria si prepara ad affrontare il Città di Sant’Agata. Domani gli amaranto svolgeranno l’allenamento di rifinitura prima del match contro i siciliani, appuntamento fondamentale per la squadra dello Stretto. Serve battere i biancazzurri, per dimenticare i leggeri malumori che il pari di Acireale ha fatto emergere e tenere l’indemoniato ritmo di Trapani e Siracusa, inarrestabili in questo avvio di stagione.

La squadra continua a lavorare al Centro Sportivo omonimo del prossimo avversario, dove la LFA rimarrà ancora per due mesi. La proroga richiesta dalla società è stata concessa: la Reggina utilizzerà l’impianto di via delle Industrie per altri due mesi, pagando 5.500 euro più le spese di utilizzo.

Rientro vicino per Rosseti, attesa per Bolzicco

Si attende, poi, che la società metta nero su bianco l’arrivo di Tomás Bolzicco. L’argentino classe 1994 sarà il rinforzo offensivo tanto richiesto da Bruno Trocini, ma l’ufficialità tarda ad arrivare sebbene il ragazzo sia già al Centro Sportivo.

In ogni caso, non sarà impiegabile da subito: il regolamento impone che prima di poterlo utilizzare sia passato un mese dalla sua ultima presenza ufficiale, datata 8 ottobre. Qualora fosse ufficializzato, dunque, Bolzicco non sarebbe comunque disponibile per Lamezia, Ragusa, Trapani e Castrovillari. La prima convocazione potrebbe riguardare la sfida contro la Vibonese del 12 novembre.

Chi, invece, è pronto al rientro è Lorenzo Rosseti. L’attaccante è completamente guarito dall’infortunio patito contro il Siracusa e potrebbe anche rientrare fra i convocati in una delle due sfide interne ravvicinate contro Sant’Agata o Lamezia. L’obiettivo di Trocini è averlo al meglio per la sfida contro il Trapani del primo novembre.