Dopo Mungo, Ingegneri, Ricci e Bianco, la nuova LFA Reggio Calabria si muove ancora. Il neonato club amaranto ha ufficializzato un altro colpo in entrata, con la firma sul contratto del difensore Andrea Zanchi e l'attaccante Alessandro Provazza, che torna in riva allo Stretto dopo le esperienze con Lamezia Terme e Vis Pesaro. La squadra andrà formata rapidamente, anche se inizia già a prendere forma l’organico che verrà messo a disposizione di mister Bruno Trocini. Ufficializzati anche Matteo Martiner e Giuseppe Coppola rispettivamente difensore destro e attaccante.

LFA Reggio Calabria - La rosa aggiornata

Portieri:

Difensori: Ingegneri, Martiner, Parodi

Centrocampisti: Mungo, Ricci

Attaccanti: Bianco, Provazza, Coppola

LFA Reggio Calabria formazione tipo (3-5-2): X; Ingegneri, Zanchi, X; X, Mungo, Ricci, X,X; Bianco, Provazza. Allenatore: Trocini.

Ecco le varie note stampa diffuse nelle ultime ore dalla società reggina

Alessandro Provazza è della Reggina

"LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Provazza che si lega al club con un contratto biennale. Il centrocampista classe 2003, cresciuto nel settore giovanile della Reggina, nella stagione 2020/21 e successiva, indossa la casacca Lamezia in serie D. L’esordio tra i professionisti in Lega Pro nella Vis Pesaro dove colleziona 11 presenze realizzando una rete".

Andrea Zanchi

«LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Andrea Zanchi che si lega al club con un contratto biennale. Inizia la sua carriera nella stagione 2010/11 a Perugia in serie D dove vince il campionato collezionando 27 presenze e realizzando una rete. In Umbria anche la stagione in C2, vince anche il suo primo campionato tra i professionisti. Nella stagione 2012/13 si trasferisce al Bellinzona, prima di tornare al Perugia in C1 e successivamente alla Carrarese e Reggiana. Nella stagione 2014/15 trasferitosi al Tuttocuoio in serie C, disputa 32 partite e realizza una rete. A Matera nel 2015/16, si trasferisce al Gubbio la stagione successiva collezionando 32 presenze e un gol. Nel 2017/18 firma con il Sudtirol (26 presenze) per poi passare nel 2018/19 nel Pro Piacenza prima di trasferirsi al Rieti nel mercato di gennaio. Rimane a Rieti anche nel 2019/20, prima del passaggio al Catania nell’estate 2020. Gioca 22 gare realizzando una rete nella prima stagione, 14 presenze e una rete nella stagione 2021/22. Nella stagione 2022/23 ha indossato la casacca del Padova».

Martinier e Coppola

LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Matteo Martiner e Giuseppe Coppola rispettivamente difensore destro e attaccante. Entrambi 2005, arrivano in prestito per una stagione dalla Pro Vercelli 1892.

Stefano Parodi

«LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Stefano Parodi che si lega al club con un contratto biennale. Classe 2001, inizia la propria carriera nelle giovanili della Roma, dove vince uno scudetto e una supercoppa con la formazione Under 17. In Lega Pro veste le maglie di Pontedera e Fermana».