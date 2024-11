Tutti i nomi in ballo per la formazione reggina, domenica l'esordio a Locri contro il San Luca. Oggi la deadline per i giocatori non svincolati: la rosa aggiornata

Ore molto frenetiche in casa LFA Reggio Calabria. La nuova Reggina è attesa dalle ultime ore a disposizione per il calciomercato, con la deroga concessa alla società di Virgilio Minniti che scadrà in giornata. Entro le 20 di stasera andranno ufficializzati tutti gli innesti provenienti da club di Serie A, B, C e D, con la possibilità successivamente di attingere solo dagli svincolati.

La squadra si allena senza sosta al Sant'Agata: settimana ricca di sedute, spesso doppie, per arrivare all'esordio di domenica contro il San Luca, che si dovrebbe giocare regolarmente allo stadio di Locri.

Calciomercato

È praticamente tramontata la pista che portava al ritorno in amaranto di Ciccio Cosenza. Motivazioni familiari hanno fatto desistere il difensore di Stignano, che avrebbe voluto giocare in riva allo Stretto ma che alla fine non ha raggiunto l'accordo.

E allora i veterani che ci saranno nella LFA Reggio Calabria saranno Nino Barillà, che già si allena con la squadra, e Ciccio Salandria, come vi abbiamo detto nei scorsi giorni. A loro, fra gli over, si aggiungerà il portiere Miguel Angel Martinez, in passato protagonista in C con Catania e Triestina. Al posto di Cosenza è sempre vivo l'interesse per il difensore Alessandro Bassoli (ex Pordenone). In attacco l'over potrebbe essere Davis Curiale, ex Catanzaro e Vibonese ma non è il solo: l'idea di Pellegrino è portare a Reggio Calabria un nome importante, che possa infiammare la piazza.

LFA Reggio Calabria – La rosa aggiornata

Portieri: Fecit (U)

Difensori: Ingegneri, Zanchi, Parodi, Martinier(U), Cham (U).

Centrocampisti: Mungo, Ricci, Ponzo (U)

Attaccanti: Bianco (U), Provazza (U), Coppola, Altamura (U).

LFA Reggio Calabria formazione tipo (3-5-2): X; Ingegneri, Zanchi, Parodi; Cham, Mungo, Ricci, Ponzo),X; Bianco, Provazza. Allenatore: Trocini.