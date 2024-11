La Reggina torna a giocare fra le mura amiche, ospitando il Licata nella giornata numero 6 del girone I di Serie D. Amaranto reduci dalla vittoria di Portici, la prima in assoluto in questa stagione, e ora proiettati a raccogliere anche il primo acuto fra le mura amiche.

Al Granillo arrivano i siciliani: terzo posto in classifica per i gialloblu, fra le tre formazioni ancora imbattuti. La sfida, dunque, sarà delicata, contro un avversario che, come Trocini ha sottolineato in conferenza stampa, gioca anche un buon calcio.

Orario Reggina-Licata

Il match si giocherà domenica 8 ottobre allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Calcio d'inizio ore 15:00.

Convocati Reggina-Licata

Sempre fuori l'infortunato Lorenzo Rosseti, che avrà ancora diverse settimane di stop davanti a se. Per il resto zero sorprese fra gli amaranto, dentro anche Bontempi.

Convocati Reggina: Fecit, Martinez, Cham, Dervishi, Girasole, Kremenovic, Ingegneri, Martiner, Parodi, Zanchi, Barillà, Bontempi, Mungo, Ponzo, Ricci, Salandria, Zucco, Altamura, Bianco, Coppola, Marras, Provazza.

Probabili formazioni Reggina-Licata

Dubbio sul modulo per Trocini: l'allenatore combattuto fra il ritorno al 4-3-3 visto contro il Siracusa o la riproposizione del 3-5-2 di Portici. Barillà dovrebbe tornare dall'inizio, dubbio fra Mungo e Salandria. Nel Licata sarà 3-5-2 con Salto e Minacori probabile coppia offensiva.

Reggina (4-3-3): Martinez; Martiner, Ingegneri, Zanchi, Cham; Barillà, Zucco, Mungo; Bianco, Coppola, Provazza.

Licata (3-5-2): Valenti; Orlando, Pino, Cappello; Giannone, Currò, Murgia, Rotulo, Lanza; Saito, Minacori.