Domenica scorsa LFA Reggio Calabria ha conquistato il derby contro il Locri. Una vittoria per 1-0, arrivata grazie a un calcio di rigore trasformato da capitan Barillà, che ha consentito alla squadra allenata da Bruno Trocini di conquistare i 3 punti per portarsi a quota 26, in zona play off.

Nella prossima giornata, la numero 18, gli amaranto saranno impegnati in Sicilia in casa della Sancataldese. Una sfida da non steccare per poter restare nelle zone alte della graduatoria. Nel frattempo la società reggina è attiva sul mercato e, nelle scorse ore, ha annunciato l'arrivo in amaranto dell'attaccante Bertony Renelus.

Renelus è un calciatore amaranto: la nota del club

LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante francese Bertony Renelus che si lega al club fino al 30/06/2024. Nato il 23 febbraio 2002, è cresciuto nel settore giovanile della Sarcelles AAS, squadra della sua città. All’età di 18 anni, stagione 2020/21, viene tesserato dall’Afro Napoli United per poi trasferirsi nella stagione successiva in serie D alla Nuova Florida. Nella prima parte della stagione ha vestito la maglia del Fasano dove ha collezionato 15 presenze. Indosserà la maglia n. 95.