Mercato chiuso, almeno per quanto riguarda i giocatori che erano contrattualizzati con altri club. La LFA Reggio Calabria ha accolto, nella serata di ieri, Antonino Barillà, Francesco Salandria e Domenico Girasole. I primi due, cuori amaranto, si sono ricongiunti alla casa madre e saranno i volti e i leader della rinascita.

Come detto, la deroga di calciomercato per la società di Virgilio Minniti si è conclusa e andrà capito cosa faranno il direttore dell’area tecnica Giuseppe Bonanno, il direttore sportivo Maurizio Pellegrino e mister Bruno Trocini, che parleranno domani ore 11 in conferenza stampa. Sono ancora fattibili acquisiti ma di soli giocatori svincolati. E dovranno essere fatti: l'organico, è evidente, non è completo. Questa la rosa aggiornata al momento:

Portieri: Fecit (U)

Difensori: Ingegneri, Zanchi, Parodi, Girasole, Martinier(U), Cham (U).

Centrocampisti: Mungo, Ricci, Barillà, Salandria, Ponzo (U)

Attaccanti: Bianco (U), Provazza (U), Coppola, Altamura (U).

LFA Reggio Calabria formazione tipo (3-5-2): Fecit; Ingegneri, Zanchi, Parodi (Girasole); Cham, Barillà, Ricci, Salandria, Mungo; Bianco, Provazza. Allenatore: Trocini.

All'appello mancano diversi elementi. In primis il portiere over: c'è un accordo con Miguel Angel Martinez, che è svincolato e sarebbe tesserabile, così come tutti i calciatori attualmente senza contratto. Poi andranno prese almeno due punte: Curiale ha firmato per il Terracina, e adesso è a un passo Lorenzo Rosseti, ex attaccante classe 1994 di Latina e Siena. Ma un solo elemento potrebbe non bastare, oltre a un organico - a oggi da 16 elementi - da allungare almeno fino a 20-22 giocatori. Serviranno cinque-sei innesti.

Serie D in campo

Ieri, intanto, si è giocato il turno infrasettimanale di Serie D. Volano Vibonese, Siracusa e Trapani, con queste ultime due a valanga su Sancataldese e Castrovillari. Primi i rossoblu calabresi, a punteggio pieno dopo tre giornate.

Questi i risultati:

Castrovillari - Trapani 0-5

Locri - Portici 0-2

Real Casalnuovo - Gioiese 3-1

Sancataldese - Siracusa 1-6

Vibonese - Ragusa 2-0

Canicatti-Licata 1-1

Nuova Igea Virtus-San Luca 0-0

Akragas-S. Agata 1-0

Classifica: Vibonese 9, Siracusa 7, Licata 7, Trapani* 6, Real Casalnuovo 6, Akragas 6, Canicattì 5, Nuova, Igea Virtus 4, San Luca 4, Acireale** 3, Lamezia Terme* 3, Ragusa 3, Portici 3, Locri 3, Sant'Agata 3, Gioiese 0, Sancataldese 0, Castrovillari 0, LFA Reggio Calabria ***

*numero di gare in meno

A Locri contro il San Luca

Nel frattempo la nuova Reggina tornerà a breve in campo. Domenica ci sarà un debutto ricco di incognite in quel di Locri contro il San Luca. La certezza sarà il tifo, che non mancherà: la Curva Sud ha diramato un comunicato per organizzare la trasferta, si prevede il pienone nello stadio ionico.

Nel frattempo, la società giallorossa ha comunicato l'apertura della vendita dei biglietti, sia online (clicca qui) che in alcuni punti vendita fisici. Il prezzo per il settore ospiti è di 14 euro.