Vittoria per Lfa Reggio Calabria che al “Granillo” archivia in scioltezza la pratica Castrovillari rilanciando le proprie ambizioni in chiave play off. È la formazione di casa a fare da subito la partita, chiudendo l’avversario nella propria metà campo.

La prima occasione è di Zanchi, che sugli sviluppi di un corner solo al centro dell’area non riesce a trovare la deviazione verso la porta. Ci prova anche Provazza, il cui tiro viene deviato quel tanto che basta da Patitucci in calcio d’angolo. La supremazia territoriale amaranto si concretizza con il vantaggio grazie ad un’autorete di Izco, sfortunato a correggere in rete una conclusione di Renelus. Il forcing reggino non si ferma ed è Bolzicco, pescato da Provazza, a divorarsi l’occasione del raddoppio da ottima posizione. Il gol è nell’aria e arriva poco dopo la mezz’ora con Renelus, al suo primo centro in amaranto. Nel finale di tempo si vede anche il Castrovillari con una bella risposta di Velcea su una pericolosa conclusione di Nicoletti diretta all’incrocio dei pali.

La ripresa inizia sulla falsa riga del primo, con Reggio in controllo totale della partita. Il più in palla è sempre Provazza, il quale involandosi verso l’area di rigore pecca di egoismo trovando la deviazione in corner. Al monologo amaranto partecipa anche Bolzicco che ancora una volta sbaglia mira dopo una corta respinta di Patitucci. Il tris amaranto arriva al quarto d’ora con Provazza, che solo davanti al portiere mette al sicuro il risultato. L’ultima mezz’ora offre pochi spunti di interesse, fatta eccezione per il gol della bandiera del Castrovillari realizzato da Palma, al quarto e ultimo minuto di recupero. Con i tre punti di oggi la Lfa Reggio consolida il quarto posto in classifica e guarda con fiducia al big match di domenica prossima sul campo della Vibonese.

Il tabellino

REGGIO CALABRIA – CASTROVILLARI 3-1

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Velcea; Martiner, Kremenovic, Adejo, Zanchi; Salandria, Simonetta, Porcino; Provazza, Bolzicco, Renelus. A disposizione: Martinez, Cham, Mungo, Lika, Marras, Perri, Barillà, Belpanno, Parodi All. Trocini

CASTROVILLARI (3-5-2): Patitucci; Vottari, Aceto, Canino; Izco, Cosenza, Atteo, Conti, Anzillotti; Nicoletti, Khoris. A disposizione: Oliva, Abbenante, Dimitrov, Jawara, Arrigucci, Oproiescu, Monaco, Scognamiglio, Palma. All. Boncore

Arbitro: Marco Giordano (Matera). Assistenti: Alessandro Laurieri (Matera), Giuseppe Lentini (Milano)

Marcatori: 25’pt Izco (aut.) (R), 33’pt Renelus (R), 16’st Provazza (R), 49’st Palma (C)

Note: Spettatori 3.557 di cui 17 ospiti