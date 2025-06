La formazione neroverde conquista la sua seconda vittoria nel massimo campionato di beach soccer in programma a Terracina. Sei punti sinora e progressi evidenti della squadra di mister Pellegrino

Da una parte c’è una squadra ormai lanciata, dall’altra chi ha avuto una leggera flessione. I primi bilanci del torneo di Serie A confermano lo scatto del Lamezia e le difficoltà del Crotone, che avrà comunque tutto il tempo per riprendersi.

Il derby del massimo torneo di beach soccer ha confermato come al momento la squadra neroverde sia in grado di produrre gioco e di dare spettacolo in ogni sua manovra.

La vittoria è stata larga per l’Icierre, ma non è stato semplice per i neroverdi avere la meglio nella gara fra team calabresi, tant’è che, nel primo tempo, la formazione di Piperis è riuscita ad impattare il punteggio tenendo inviolata la propria porta nonostante la continua pressione neroverde.

Ad inizio secondo tempo è stato Mascaro a sbloccare il punteggio che rimane così fino al termine del parziale. Icierre che attacca e crea occasioni (tre pali dei neroverdi), ma per chiudere la gara ma ci vuole il terzo tempo, a mettere definitivamente al sicuro i tre punti. Ci pensano Ozu con due tiri liberi, Theodoro con una bomba defilata da metà campo ed ancora Mascaro a sigillare la seconda affermazione in campionato, nel mezzo la rete di Torromino che accorciava momentaneamente il distacco, dimezzando provvisoriamente le distanze.

Nella formazione lametina da segnalare l’esordio assoluto del portiere Rubino entrato nel finale, di Schirripa, di Grandinetti e, soprattutto, di Theodoro Ribeiro Soeares sul quale la società ha decisamente tante attese per il futuro.

Due vittorie e un ko per il Lamezia al momento e testa rivolta al secondo match in programma contro il Brancaleone. La Sesko Crotone invece ha compiuto il percorso opposto, vincendo la prima gara e perdendo le altre due. Chiuderà la prima parte giocando contro il Faventia, poi il torneo riprenderà l’11 luglio.

TABELLINO

Sakro Crotone BS - Icierre Lamezia 1-5

Sakro Crotone BS: Cimino, Innaro, Lamberti, Infusino, Regalino, Coluccio, Covelli, Martino, Torromino, Maesano, Godano Otranto, Otranto. Allenatore: Enzo Piperis

Icierre Lamezia: Ozu, Gullo, Verso, Martino, Schirripa, Giampà, Villella, Mascaro, Rubino, Grandinetti, Ribeiro Soares. Allenatore: Walter Pellegrino

Marcatori: 4' st Mascaro (Icierre Lamezia); 2' tt Ozu (Icierre Lamezia); 5' tt Ribeiro Soares (Icierre Lamezia); 7' tt Torromino (Sakro Crotone BS); 8' tt Ozu (Icierre Lamezia); 8' tt Mascaro (Icierre Lamezia).

Arbitri: Innaurato di Lanciano e Gasso di Mantova