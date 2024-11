L’alpinista tenterà di raggiungere la cima del Tilicho Peak per diventare il primo calabrese a superare quota 7000

Un record da battere, una cima da raggiungere. Quella che potrebbe essere una metafora della vita, è invece realtà per Lino Cangemi, calabrese appassionato di trekking e alpinismo, che nei prossimi giorni, insieme con la polacca Agnese Rogos, tenterà di scalare i 7.134 metri del Tilicho Peak, vetta appartenente alla catena montuosa dell’Himalaya, in Nepal.





A fare da sprone a Cangemi non sarà solo l’impresa in sé, ma un record particolare da battere: quello che lo porterà a essere il primo calabrese a superare i 7000 metri di altitudine, considerando i 6962 del precedente primato, appartenente a Michele Colloca.



Cangemi non è nuovo a queste sfide: in passato si è avventurato nel Borneo, ha attraversato le valli del Giordano, scalato il Monte Rosa, visitato le vette peruviane e risalito il Kilimanjaro.



Guidato dall’amore per la montagna e una passione che lo spinge a non fare niente in competizione, ma per puro spirito di avventura, Cangemi ha salutato i fan con un messaggio, prima di intraprendere la scalata: «Spero di regalarmi e regalare ad Aga la possibilità di ammirare il panorama dai 7.134 mt. del Tilicho Peak e tra un sospiro e l'altro la consapevolezza che i sogni sono realizzabili solo da chi lotta nel silenzio del guerriero».