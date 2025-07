Si è concluso a Camigliatello Silano, il collegiale di preparazione della Nazionale di volley maschile Universiadi e del gruppo nazionale Under 21. Per diversi giorni la località montana si è colorata d’azzurro, accogliendo atleti, staff e dirigenti della Federazione Italiana Pallavolo in vista dei prossimi impegni internazionali. Tre le amichevoli disputate contro la Repubblica Ceca, con un bilancio pienamente positivo: tre vittorie su tre. Il gruppo Universiadi ha aperto il ciclo battendo i cechi 3-1, mentre l’Under 21 ha vinto due gare al tie-break, mettendo in mostra qualità e carattere.

Grande la soddisfazione espressa dal presidente federale Giuseppe Manfredi, presente a Camigliatello insieme al vicepresidente Massimo Sala: «Quando si vince sono soddisfatto, purtroppo non riesco a esserlo quando si perde, capita – ha detto ai nostri microfoni Manfredi – . Ma per quanto riguarda il contesto, siamo felicissimi. Camigliatello è una location che da parecchi anni ospita varie selezioni della pallavolo italiana. In questi giorni la città ha vissuto insieme ai ragazzi dell’Italvolley e lo farà per tutta l’estate. Qui si alleneranno le nazionali giovanili maschili della federazione».

Manfredi ha poi sottolineato i punti di forza della sede silana: «Abbiamo un impianto a disposizione, tante strutture, gente appassionata e soprattutto si lavora in maniera tranquilla. Il clima è un grande vantaggio, non c’è quel caldo infernale che in questi giorni sta soffocando il resto d’Italia. Possiamo dire di essere abbastanza soddisfatti e speriamo di continuare ancora a lungo questa nostra partnership».