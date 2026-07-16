Aldo Florenzi è vicinissimo a lasciare Cosenza. La destinazione è lo Spezia, che punta fortemente sul calciatore sardo per provare a tornare immediatamente in Serie B, dopo la burrascosa retrocessione della stagione appena conclusa.

Doppio obiettivo

Il rilancio, da quel che trapela, sarebbe importantissimo con una cifra che supera il mezzo milione di euro e che avrebbe convinto Guarascio. Il patron nei mesi scorsi promise a Florenzi la cessione in estate in caso di offerta giusta che, questa volta, pare essere arrivata dalla Liguria. Ma lo Spezia non vorrebbe limitarsi ad un solo acquisto in casa Cosenza. Infatti mister Turati vorrebbe fortemente con se anche Simone Mazzocchi. Il tecnico ha avuto modo di apprezzare dal vivo le doti e la bravura dell’attaccante nato a Milano che proprio contro il Siracusa segnò forse uno dei suoi più bei gol in carriera nella passata stagione. Quindi uno Spezia che prova a far la spesa a Cosenza. Un acquisto, Florenzi, sembra vicinissimo. Sull’altro, Mazzocchi, c’è da lavorare, ma le premesse sembrano delle migliori.