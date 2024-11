La rifondazione, la ripartenza e i passi avanti che gradualmente si stanno manifestando. Lo Stilomonasterace sta lavorando per trovare la giusta quadra e aprire un nuovo capitolo, subito vincente, dopo la retrocessione dall'Eccellenza. La compagine biancoblu ha fatto ieri il suo esordio in Coppa Italia, e dunque alla stagione 2024/25, battendo il Guardavalle per 3-1 grazie alla doppietta di Mena e al gol di Mosquera, mandando anche buoni segnali a mister Giuseppe Papaleo. Primi tre punti, seppur in Coppa, e domenica la sfida all'Ardore per tentare la qualificazione.

Buoni segnali

Sulla gara si è espresso, ai nostri microfoni, lo stesso tecnico Giuseppe Papaleo: «Essendo calcio d'agosto non posso dare ancora una valutazione ben precisa, però la squadra si è mossa bene in campo e dominando per tutti i novanta minuti, subendo pochissimo. Certo, bisogna anche considerare che il Guardavalle veniva dal match di domenica e dunque ha affrontato due gare in tre giorni con un caldo asfissiante, inoltre anche con qualche assenza importante».

Obiettivo playoff

Inizia col piede giusto dunque lo Stilomonasterace, soprattutto dal punto di vista tecnico-organizzativo. Una buona premessa in vista dell'imminente inizio di campionato: «Qualcuno dello scorso anno è rimasto, confermandosi punto di riferimento come ad esempio Ghergo, ma abbiamo anche giocatori che vederli giocare in Promozione è un peccato. Stiamo comunque cercando di intervenire sul mercato e limare qualche piccola lacuna, in modo di potercela giocare con tutti. Lunedì ci sarà la stesura dei calendari ma, a prescindere da questo, noi vogliamo iniziare bene e cercare di rientrare almeno tra le prime cinque posizioni».

Nuova sfida da allenatore

Sarà una nuova sfida anche per lo stesso Giuseppe Papaleo, alla sua prima esperienza da allenatore dopo aver solcato i campi per anni e aver riempito le pagine calcistiche di questo club, negli anni recenti: «Per me è la prima esperienza e, proprio per questo, commetterò anche qualche errore come tutti d'altronde, ma posso dire di essere pronto e cercherò di migliorare con il sacrificio e la passione. Ormai da anni gioco a calcio e qualche conoscenza l'ho accumulata».

Il passaggio del turno

Prima della stesura dei calendari e dell'avvio di campionato, però, c'è il secondo impegno di Coppa Italia di domenica contro l'Ardore e che metterà in palio la qualificazione per una delle due: «Domenica andremo ad affrontare una squadra di categoria superiore e con un allenatore preparato come Alberto Criaco. Sarà una partita difficilissima ma noi non ci tireremo indietro perché sarà una chance per passare il turno. Non ha senso andare lì e sperare di ottenere il punto, poiché noi punteremo a passare il turno».