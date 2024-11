Il mini torneo del Locri non si sta evolvendo per come erano i programmi della vigilia. Dopo cinque giornate, infatti, la squadra reggina ha collezionato una sola vittoria, due pareggi e due sconfitte. Solo 5 punti in classifica che non lasciano ben sperare in vista della post season e cambiano i piani di una delle squadre inizialmente favorite alla vittoria finale.

Oggi pomeriggio gli amaranto hanno perso in casa contro lo Scalea, la seconda sconfitta consecutiva che è costata la panchina a mister Caridi. Di seguito il comunicato diffuso in serata dal club.

«L'Ac Locri comunica di aver sollevato dall'incarico mister Alessandro Caridi. A lui vanno i sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto sino a questo punto.Auguriamo al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della carriera. A breve comunicheremo il nome del nuovo tecnico».

Tra i candidati a sostituire sulla panchina locrese mister Caridi, si fa forte la voce di un ritorno di Scorrano. Tra i papabili ci sono anche Franco Viola e Renato Mancini. Non è da escludere però una soluzione interna.